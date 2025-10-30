Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:58, 30 октября 2025Бывший СССР

Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, применив ракеты «Кинжал» и «Калибр»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар по энергетике Украины. По всей стране гремели взрывы, в Киеве пропало электричество.

Как пишет Shot, более 100 БПЛА «Герань-2», десятки «Кинжалов» и «Калибров» атаковали военные и энергетические объекты на украинской территории. Взрывы раздавались во Львове, там наблюдаются перебои с электричеством. Также взрывы были слышны в районе города Стрый Львовской области. Помимо прочего, «Кинжалом» была атакована Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В Киеве фиксируются сильные перепады напряжения, в ряде районов из-за них пропало электричество.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Также ВС России ударили по энергоинфраструктуре в Запорожье. В Николаевской области фиксируются задержки на четырех маршрутах поездов после ракетной атаки. Взрывы также были слышны в Монастырище Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и в Павлограде Днепропетровской области. Сообщалось также о прилетах по Бурштынской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, там сильный пожар после взрывов. Крылатые ракеты выпустили по Белой Церкви (пригород Киева) и Хмельницкой области. Укрэнерго сообщило, что в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Минэнерго страны заявило об ударах по энергетике, которые идут и в данный момент.

На Украине ожидали налет из 700 БПЛА «Герань»

Накануне военблогер Борис Рожин со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы сообщил, что по украинским объектам ночью ожидается массированный удар. Тогда предполагали, что в налете будут задействованы более 700 ударных беспилотников типа «Герань», ракеты оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер», крылатые ракеты «Калибр», а также авиационные ракеты Х-101, Х-55 и гиперзвуковые «Кинжалы».

Материалы по теме:
«ВСУ уже не способны наступать» Российские войска готовятся к зимней кампании. Как их тактика ослабляет украинскую оборону?
«ВСУ уже не способны наступать»Российские войска готовятся к зимней кампании. Как их тактика ослабляет украинскую оборону?
8 октября 2025
«Бои могут обернуться катастрофой» ВСУ оказались в шаге от потери Красноармейска. Как это повлияет на битву за Донбасс?
«Бои могут обернуться катастрофой»ВСУ оказались в шаге от потери Красноармейска. Как это повлияет на битву за Донбасс?
29 октября 2025

По подконтрольному Киеву городу Запорожье уже фиксировались прилеты, из-за которых населенный пункт оказался частично обесточен. Основным же ударным средством стали корректируемые авиабомбы (КАБ).

Украинская столица оказалась частично обесточена из-за перепадов напряжения, в некоторых районах города пропало электричество. 14 октября в Киеве произошел блэкаут. В Укрэнерго сообщали, что самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве и столичном регионе, а также в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях на северо-востоке Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Американские ученые прокомментировали распоряжение Трампа провести ядерные испытания

    Раскрыт секретный смартфон Samsung

    ВСУ оставили в приграничье предмет с устрашающей надписью о россиянах

    Миллионер лишился состояния из-за 24-летней любовницы и расправился с ней

    Популярная рэперша повторила оголяющий тело образ Тины Тернер

    Трамп раскрыл тему переговоров с Россией

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников

    Китай утвердил запуск корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong

    Пожар на сотню квадратов вспыхнул на судне в российском порту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости