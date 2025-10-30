Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, применив ракеты «Кинжал» и «Калибр»

Российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар по энергетике Украины. По всей стране гремели взрывы, в Киеве пропало электричество.

Как пишет Shot, более 100 БПЛА «Герань-2», десятки «Кинжалов» и «Калибров» атаковали военные и энергетические объекты на украинской территории. Взрывы раздавались во Львове, там наблюдаются перебои с электричеством. Также взрывы были слышны в районе города Стрый Львовской области. Помимо прочего, «Кинжалом» была атакована Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В Киеве фиксируются сильные перепады напряжения, в ряде районов из-за них пропало электричество.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Также ВС России ударили по энергоинфраструктуре в Запорожье. В Николаевской области фиксируются задержки на четырех маршрутах поездов после ракетной атаки. Взрывы также были слышны в Монастырище Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и в Павлограде Днепропетровской области. Сообщалось также о прилетах по Бурштынской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, там сильный пожар после взрывов. Крылатые ракеты выпустили по Белой Церкви (пригород Киева) и Хмельницкой области. Укрэнерго сообщило, что в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Минэнерго страны заявило об ударах по энергетике, которые идут и в данный момент.

На Украине ожидали налет из 700 БПЛА «Герань»

Накануне военблогер Борис Рожин со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы сообщил, что по украинским объектам ночью ожидается массированный удар. Тогда предполагали, что в налете будут задействованы более 700 ударных беспилотников типа «Герань», ракеты оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер», крылатые ракеты «Калибр», а также авиационные ракеты Х-101, Х-55 и гиперзвуковые «Кинжалы».

По подконтрольному Киеву городу Запорожье уже фиксировались прилеты, из-за которых населенный пункт оказался частично обесточен. Основным же ударным средством стали корректируемые авиабомбы (КАБ).

Украинская столица оказалась частично обесточена из-за перепадов напряжения, в некоторых районах города пропало электричество. 14 октября в Киеве произошел блэкаут. В Укрэнерго сообщали, что самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве и столичном регионе, а также в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях на северо-востоке Украины.