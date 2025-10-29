Бывший СССР
На Украине предупредили о грядущем массированном ударе

Военблогер Рожин: На Украине ожидается налет из 700 БПЛА Герань
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По украинским объектам ночью ожидается массированный удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Борис Рожин со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

Предположительно, в налете будут задействованы более 700 ударных беспилотников (БПЛА) типа «Герань», ракеты оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер», крылатые ракеты «Калибр», а также авиационные ракеты Х-101, Х-55 и гиперзвуковые «Кинжалы».

По подконтрольному Киеву городу Запорожье уже фиксируются прилеты, из-за которых населенный пункт оказался частично обесточен. Основным же ударным средством стали корректируемые авиабомбы (КАБ), добавляет Рожин.

28 октября председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий сообщил о седьмом ударе с начала месяца по объектам газовой инфраструктуры республики. При этом он отметил, что в ходе налетов гражданские лица не пострадали.

