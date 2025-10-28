На Украине заявили об ударах по газовой инфраструктуре

В Полтавской области Украины повреждены объекты добычи газовой инфраструктуры

Объекты газовой инфраструктуры Украины были повреждены в результате ударов в Полтавской области. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на председателя правления компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого.

«Люди не пострадали — это главное. На месте удара работают специалисты: оценивают последствия и приступают к восстановлению», — заявил Корецкий.

По его словам, это седьмой удар по газовой инфраструктуре Украины с начала октября.

В середине октября пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что армия России в ходе ночной атаки ударили по одной из теплоэлектростанций Украины.