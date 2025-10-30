Shot: ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам на Украине

В ночь на четверг, 30 октября, Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Украине. Подробности атаки приводит Telegram-канал Shot.

Целями стали энергетические и военные объекты на территории страны. В атаке были задействованы около сотни дронов-камикадзе «Герань-2», десятки ракет «Кинжал» и «Калибр».

По данным канала, под ударом, в частности, оказались Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и Бурштынская ТЭЦ в Ивано-Франковской области. Также была атакована энергетическая инфраструктура в подконтрольном украинским властям Запорожье.

Помимо этого, в двух украинских городах — Львове и Киеве — фиксировались перебои с электроснабжением.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на складе Вооруженных сил Украины (ВСУ) после ударов дронов «Герань-2».