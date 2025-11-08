Военкоры сообщили о рекордном запуске «Кинжалов» по целям на Украине

«ВХ»: По военным объектам на Украине нанесен самый масштабный удар «Кинжалами»

По военным объектам на Украине, предположительно, нанесен самый масштабный с начала спецоперации удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

Утверждается, что целями стали не менее двух аэродромов, а также некий объект в пригороде Житомира.

В свою очередь, Telegram-канал «Военное дело» сообщает о пуске минимум семи «Кинжалов» с высотных истребителей МиГ-31К. «Крайне необычная атака. Возможно, прилеты по так называемым центрам принятия решений в Киеве», — выяснили военкоры.

После пуска в украинской столице прозвучали взрывы. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о перебоях в Киеве с подачей электроэнергии. «Задействованы экстренные отключения», — добавил он.