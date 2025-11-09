Бывший СССР
Австрия назвала условие прекращения конфликта на Украине

МИД Австрии: Мир на Украине невозможен без учета мнения Киева
Кирилл Луцюк
Беате Майнль-Райзингер

Беате Майнль-Райзингер. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Российско-украинский конфликт фундаментально изменил Европу. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. Ее процитировала «Газета.Ru».

По ее словам, наступил момент, когда это противостояние должно закончиться. Однако мир должен оказаться всесторонним, прочным и устойчивым. В частности, Киеву необходимы гарантии безопасности.

Министр убеждена, что без учета мнения Украины мир невозможен, а в самой Европе не может быть безопасности без европейцев. Майнль-Райзингер пообещала, что ее страна не прекратит поддерживать Украину.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для завершения конфликта с Россией необходимо оказать давление на президента страны Владимира Путина. По словам украинского дипломата, боевые действия прекратятся, когда Россия лишится доходов от поставок энергоносителей и ее военная машина будет подорвана.

