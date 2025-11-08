Бывший СССР
МИД Украины назвал условия завершения конфликта с Россией

Сибига: Конфликт на Украине закончится при условии давления на Путина
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для завершения конфликта с Россией необходимо оказать давление на президента страны Владимира Путина. Об этом он написал в своем аккаунте X.

«Война закончится, когда мы лишим Россию доходов от поставок энергоносителей, подорвем ее военную машину ударами на дальние расстояния и лишим Путина иллюзии», — объяснил Сибига. Главным условием мира он назвал такие действия Украины и ее союзников, которые заставят президента России остановиться.

Ранее глава МИД Украины Сибига заявил, что дальнобойная сила заставит Россию прекратить конфликт. Он подчеркнул, что количество ударов вглубь страны растет с каждой неделей.

