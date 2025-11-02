Бывший СССР
На Украине захотели остановить Россию при помощи дальнобойной силы

Глава МИД Украины Сибига: Дальнобойная сила заставит Россию прекратить конфликт
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Дальнобойная сила Киева заставит Россию прекратить конфликт. Такое заявление сделал глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет «РБК-Украина».

По его словам, якобы чем дальше Украина будет бить по территории России, тем быстрее закончится конфликт. Сибига также заявил, что количество ударов вглубь страны растет с каждой неделей.

Он также отметил, что в будущем дальнобойное оружие Украины станет пакетом сдерживания и гарантией против новой агрессии, отметив, что у Киева есть необходимые для этого технологии.

Ранее Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев определил новые цели для дальнобойных ударов вглубь территории России. Он выразил уверенность, что выполнение поставленных целей произойдет в ближайшее время.

