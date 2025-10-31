Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:49, 31 октября 2025Бывший СССР

Зеленский вновь намекнул на желание ударить вглубь территории России

Зеленский заявил, что определил цели для ударов на территории России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев определил новые цели для дальнобойных ударов вглубь территории России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших "дальнобойных санкций" на ближайшее время», — намекнул на удары по России Зеленский.

Он выразил уверенность, что выполнение поставленных целей произойдет в ближайшее время.

Ранее Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, для Вооруженных сил Украины в городе складывается сложная ситуация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Украинская певица Приходько пригрозила Киеву гражданской войной

    Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости