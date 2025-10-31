Зеленский вновь намекнул на желание ударить вглубь территории России

Зеленский заявил, что определил цели для ударов на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев определил новые цели для дальнобойных ударов вглубь территории России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших "дальнобойных санкций" на ближайшее время», — намекнул на удары по России Зеленский.

Он выразил уверенность, что выполнение поставленных целей произойдет в ближайшее время.

Ранее Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, для Вооруженных сил Украины в городе складывается сложная ситуация.

