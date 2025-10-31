Зеленский вновь намекнул на желание ударить вглубь территории России

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев определил новые цели для дальнобойных ударов вглубь территории России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших "дальнобойных санкций" на ближайшее время», — намекнул на удары по России Зеленский.
Он выразил уверенность, что выполнение поставленных целей произойдет в ближайшее время.
Ранее Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, для Вооруженных сил Украины в городе складывается сложная ситуация.