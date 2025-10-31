Бывший СССР
Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

Зеленский: Ситуация в окруженном Красноармейске сложная
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На фоне наступления российских войск для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) складывается сложная ситуация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинский телеканал «Новости.Live».

«Ситуация в Покровске сложная», — заявил украинский лидер.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске оказались заблокированы несколько крупных группировок ВСУ. Российский лидер предложил пустить к украинским военным журналистов, чтобы они смогли осветить положение бойцов ВСУ в зоне окружения.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что за неделю с 27 по 31 октября украинские войска пытались как минимум четырежды деблокировать сослуживцев, оказавшихся в котле в Красноармейске. За тот же период бойцы ВСУ предприняли 23 попытки прорвать окружение.

    Все новости