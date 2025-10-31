Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 31 октября 2025Россия

Появились подробности попыток ВСУ деблокировать оказавшихся в котле сослуживцев

ВСУ четырежды пытались деблокировать Красноармейск и 23 раза прорвать окружение
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

За неделю — с 27 по 31 октября — Вооруженные силы Украины (ВСУ) четырежды пытались деблокировать оказавшихся в котле в Красноармейске сослуживцев и 23 раза — прорвать окружение. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

За одни только прошедшие сутки оказавшиеся в кольце бойцы ВСУ семь раз пытались прорвать кольцо изнутри.

Также в сообщении Минобороны появились подробности о потерях, которые понесли ВСУ в боях в районе блокированных Красноармейска и Дмитрова — украинские соединения потеряли более 700 бойцов и 17 единиц техники.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны России
Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025

Ранее сегодня, 31 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что положение попавших в котлы в Красноармейске, Димитрове и Купянске отрядов ВСУ — катастрофическое. Он заявил, что его слова подтверждаются отказом украинской стороны предоставить доступ иностранным журналистам к освещению ситуации на этом направлении боевых действий.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Сарик Андреасян признался в нежелании снимать кино

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа

    В России объяснили поразившие США заявления Лаврова

    На Западе удивились победе старого самолета над F-35

    У Белоусова появился новый заместитель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости