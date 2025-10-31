ВСУ четырежды пытались деблокировать Красноармейск и 23 раза прорвать окружение

За неделю — с 27 по 31 октября — Вооруженные силы Украины (ВСУ) четырежды пытались деблокировать оказавшихся в котле в Красноармейске сослуживцев и 23 раза — прорвать окружение. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

За одни только прошедшие сутки оказавшиеся в кольце бойцы ВСУ семь раз пытались прорвать кольцо изнутри.

Также в сообщении Минобороны появились подробности о потерях, которые понесли ВСУ в боях в районе блокированных Красноармейска и Дмитрова — украинские соединения потеряли более 700 бойцов и 17 единиц техники.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Министерство обороны России

Ранее сегодня, 31 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что положение попавших в котлы в Красноармейске, Димитрове и Купянске отрядов ВСУ — катастрофическое. Он заявил, что его слова подтверждаются отказом украинской стороны предоставить доступ иностранным журналистам к освещению ситуации на этом направлении боевых действий.