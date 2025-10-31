Представитель МО России Конашенков: Положение ВСУ в котлах — катастрофическое

Положение попавших в котлы в Красноармейске, Димитрове и Купянске отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — катастрофическое. Это следует из официального заявления представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Как заявил Конашенков, катастрофичность положения подтверждается отказом украинской стороны предоставить доступ иностранным журналистам к освещению ситуации на этом направлении боевых действий. Целью действий Киева представитель Министерства обороны назвал сокрытие истинного положения на фронте.

Конечной же целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией генерал-лейтенант Игорь Конашенков

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин дал приказ Минобороны обеспечить коридор для иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ. Вооруженные силы России были готовы временно прекратить боевые действия в этих зонах на 5-6 часов. Однако Киев запретил журналистам посещать район боевых действий.