«Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

Киев пригрозил журналистам иностранных СМИ за посещение мест блокирования ВСУ

Представитель МИД Украины Георгий Тихий пригрозил иностранным журналистам, которые решат посетить районы блокирования солдат Вооруженных сил страны (ВСУ) в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск). Он заявил, что Киев будет рассматривать такой шаг как «нарушение украинского законодательства и международного права».

Они (поездки — прим. «Ленты.ру») будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за этим Георгий Тихий представитель МИД Украины

При этом дипломат не уточнил, о каких именно правовых нормах за посещение подконтрольной России территории идет речь.

В Москве ответили на угрозы Киева

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Киев боится показывать миру правду, которая может привести к политическому и фактическому банкротству. При этом он напомнил о ситуации в Буче, когда украинская сторона «забыла о каких-либо законах и беспрепятственно пускала туда представителей западных СМИ», заявив о двойных стандартах.

«Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления», — прокомментировала, в свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова.

ВС России могут приостановить боевые действия для проезда журналистов

О том, что Россия готова допустить представителей иностранных СМИ, включая украинских, в районы, где Вооруженные силы (ВС) России создали «котлы» для ВСУ, президент страны Владимир Путин впервые сообщил 29 октября. Он отметил, что журналисты смогут «зайти и своими глазами увидеть, что там происходит».

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

В четверг, 30 октября, глава государства поручил Минобороны в случае необходимости приостановить боевые действия, чтобы репортеры успели безопасно посетить указанные участки фронта и выехать из них обратно. Речь, в частности, шла о Красноармейске, Димитрове и Купянске. В министерстве согласились на такой шаг, сообщив, что армия РФ готова остановить бои на 5-6 часов.

Наш президент открыто приглашает мировые СМИ убедиться своими глазами, что (...) котел — это не выдумка, а реальность, скрываемая [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его командой для более выгодного положения в глазах западных доноров Александр Волошин сенатор Совфеда от ДНР

«Котлов» для ВСУ предрекли больше

Сейчас украинский президент Владимир Зеленский может спасти своих солдат, которые находятся в окружении в Красноармейске. Для этого ему нужно приказать им сложить оружие, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Взятие Красноармейска под контроль Российской армией сыграет большую роль для полного освобождения Донецкой народной республики, считает американский военный аналитик Майкл Кофман

По его мнению, «котлы» для ВСУ образовались из-за некомпетентности украинского военного руководства, из-за чего Зеленский всячески пытается отрицать окружение. Однако, дав приказ сложить оружие, президент Украины мог бы дать огромный импульс переговорному процессу, считает Медведчук.

В это же время Киев предупреждают — «котлов» будет становиться больше.