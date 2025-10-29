Россия
Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

Путин: РФ готова прекратить боевые действия в зоне окружения ВСУ для работы СМИ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск), пока там находятся журналисты. Об этом сообщил на встрече с военнослужащими в госпитале имени П. В. Мандрыка президент РФ Владимир Путин.

Москва не против того, чтобы обеспечить доступ в зону окружения представителям СМИ, поэтому готова предоставить им время, чтобы журналисты могли зайти в населенные пункты, увидеть, что там происходит, поговорить с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и покинуть территорию.

Мы готовы в определенные точки их подвести, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли. Самое главное — это избежать провокаций с украинской стороны

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства отметил, что в Купянске и Покровске российские войска блокировали украинские подразделения. В связи с этим украинскому руководству необходимо принять решение по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении, подчеркнул Путин.

Фото: Michael Shtekel / AP

Путин оценил ситуацию в зоне СВО

По словам президента, ситуация в зоне проведения СВО складывается благоприятно для России. Путин подчеркнул, что войска идут вперед на всех участках боестолкновений.

Глава государства также отметил, что Россия в зоне СВО на данный момент обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

Все те, кто находится на фронте в зоне боевых действий, ведут себя героически, убежден Путин. Он отметил, что «прилететь может в любую секунду или куда угодно».

«Такие люди, как вы, это все-таки требует особой закалки, это требует особого характера. Это очевидные вещи, просто очевидные. И мне очень приятно отметить, что у нас есть такие люди, как вы. Спасибо!» — обратился он к бойцам.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Также на встречу с бойцами глава государства привез иконы. Как утверждает журналист ВГТРК Павел Зарубин, это именно те иконы, которые были подарены Путину на день рождения. Тогда президент также встречался с участниками спецоперации.

ВСУ пытались провести контратаки в районе Купянска

Как сообщили в Минобороны 29 октября, российские военные пресекли две попытки ВСУ провести контратаки в районе Купянска. За сутки было уничтожено до 55 украинских солдат и шесть единиц военной техники, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США.

Кроме того, бойцы Российской армии продолжают попытки убедить окруженных украинских военнослужащих отказаться от сопротивления и сдаться в плен. По информации Минобороны, группа из 12 человек уже подтвердила готовность сдаться в обмен на гарантию жизни.

