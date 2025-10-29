Россия
15:02, 29 октября 2025Россия

Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

Путин: Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) для обеспечения доступа иностранных журналистов. Об этом сообщил на встрече с военнослужащими президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что в Купянске и Покровске российские войска блокировали украинские подразделения.

Москва не против того, чтобы обеспечить доступ в зону окружения представителям СМИ, в том числе иностранным журналистам, продолжил Путин. При этом украинские власти должны принять решение о судьбе своих граждан — украинских солдат, блокированных в Купянске и Красноармейске, указал он.

Тем временем украинские войска не оставляют попыток прорваться к окруженным в Красноармейске подразделениям. По данным Минобороны России, одна из них была предпринята 29 октября со стороны населенного пункта Гришино (находится к северо-западу от Красноармейска). Атака была отбита, противник вернулся на исходные позиции, понеся потери.

