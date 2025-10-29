Минобороны: ВСУ пошли на прорыв к окруженному войсками РФ Красноармейску

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошли на прорыв к окруженному российскими войсками Красноармейску (украинское название Покровск). Об этом сообщает Минобороны России в сводке о событиях последних суток в зоне проведения специальной военной операции.

Попытка деблокировать окруженных в Покровске украинских бойцов была предпринята со стороны населенного пункта Гришино, пояснили в военном ведомстве. Гришино расположено к северо-западу от Покровско-Мирноградской агломерации, с которой его соединяет автодорога.

Изображение: сервис «Яндекс.Карты»

Тем временем в России заявили о начале «эпидемии котлов» у украинской армии. Военкоры и военные эксперты заявили о формировании сразу нескольких «котлов» для ВСУ, одним из которых является покровский.

27 октября в Минобороны рассказали об успешном информационном воздействии на украинских военнослужащих. На одном из участков фронта украинские позиции были «залистованы» агитационными материалами. После их прочтения некоторые из оборонявших позиции солдат сложили оружие и сдались в плен.