«К нам станут перебегать украинские генералы». В России заявили о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

Российский военный корреспондент Александр Сладков заявил о начале «эпидемии котлов» у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военкор рассказал, что уже трижды оказывался в самом центре сдачи в плен украинских военных в Мариуполе — в поселке Мирный, у женской колонии и на мосту у завода «Азовсталь».

Военкор перечислил три стадии ухудшения ситуации для ВСУ

Сладков выделил три стадии ухудшения ситуации для украинских военных. На первой стадии потери ВСУ настолько велики, что они начинают в ответ наносить удары по гражданским. На второй — «просят о перемирии и пытаются затянуть нас на переговоры», на третьей — «теряют дух и сдаются в плен пачками», при этом украинские генералы впадают в ступор.

По словам военкора, на сегодняшний день можно наблюдать, как украинские военные прошли все три стадии. Он предположил, что вскоре может начаться четвертая.

Я предполагаю, 4 стадия начнется, когда к нам станут перебегать украинские генералы Александр Сладков военный корреспондент

Сладков уточнил, что высокопоставленным украинским военнослужащим нет смысла бежать на Запад, так как оттуда их вернут на Украину.

Котлы для ВСУ формируются на разных участках фронта

Риски попадания украинских военных в котлы отмечаются на разных участках в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так, военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России окружают солдат ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск).

«Будем надеяться, что окружение противника в районе Красноармейска (...) представляет собой первую успешную операцию такого рода с начала специальной военной операции», — заявил он, призвав не торопиться с ликованием по этому поводу.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Военный эксперт Андрей Марочко, в свою очередь, сообщал, что освобождение Новопавловки позволило сузить горловину котла, в которой находится украинская группировка в районе населенного пункта Сухой Яр красноармейского направления. Также Марочко отмечал, что ВСУ практически лишены возможности организованно выйти с формирующегося окружения у Кузьминовки на северском направлении.

Генерал-майор в отставке Сергей Липовой также сообщал, что ВС РФ формируют котел вокруг украинских подразделений, сражающихся под Купянском Харьковской области. Он отметил, что Киев осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать обвал фронта. По его словам, в сложившихся условиях из котла будут спасать военных из стран НАТО, оставляя украинских бойцов.

Кроме того, сообщалось о продвижении российских военных у Синельниково Харьковской области, в районе которого ранее было зачищено несколько котлов с заблокированными бойцами Вооруженных сил Украины.