В России сообщили о котле для ВСУ на одном направлении

Марочко: ВС России берут в котел батальон ВСУ у Кузьминовки
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России берут в котел батальонно-тактическую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кузьминовки на северском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Невзирая на то, что горловина котла составляет еще порядка 3 км, (...) [ВСУ] практически лишены возможности организованно выйти с формирующегося окружения из-за плотного огневого воздействия наших войск», — пишет он.

Формированию котла, отмечает Марочко, способствовало занятие выгодных рубежей западнее Выепки, что привело к оперативному окружению батальона ВСУ. Кроме того, еще одним фактором успеха является «безграмотное управление войсками» со стороны украинской армии.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что Российская армия формирует еще один котел вокруг подразделений ВСУ. В частности, сейчас это происходит еще и под Купянском.

