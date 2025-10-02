ВС России продвинулись в Харьковской области после зачистки нескольких котлов

Российские войска продвинулись у Синельниково Харьковской области

Российские войска продвинулись у Синельниково Харьковской области, в районе которого ранее было зачищено несколько котлов с заблокированными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части закрепились западнее Синельниково и развивают наступление», — приводятся в публикации слова собеседника из силовых структур.

Отмечается, что российские военные также продолжают наступление на левом берегу реки Волчья в Волчанске.

Ранее в лесу к западу от Синельниково завершилось уничтожение блокированных подразделений двух бригад ВСУ. Отмечается, что заблокированными оказались подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад украинской армии.