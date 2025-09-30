В лесу у харьковского Синельниково ликвидировали блокированные подразделения ВСУ

В лесу к западу от Синельниково в Харьковской области завершилось уничтожение блокированных подразделений двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«В лесу западнее Синельниково завершено уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной механизированной бригады», — уточнил собеседник агентства.

Представитель российских силовых структур добавил, что украинская армия лишилась трех опорных пунктов.

О том, что российские войска заблокировали подразделения двух бригад ВСУ в лесах у Синельниково, стало известно 21 сентября. Отмечается, что заблокированы оказались группы военных общей численностью до роты.