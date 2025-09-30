Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:10, 30 сентября 2025Бывший СССР

В лесу у Синельниково ликвидировали блокированные подразделения ВСУ

В лесу у харьковского Синельниково ликвидировали блокированные подразделения ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В лесу к западу от Синельниково в Харьковской области завершилось уничтожение блокированных подразделений двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«В лесу западнее Синельниково завершено уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной механизированной бригады», — уточнил собеседник агентства.

Представитель российских силовых структур добавил, что украинская армия лишилась трех опорных пунктов.

О том, что российские войска заблокировали подразделения двух бригад ВСУ в лесах у Синельниково, стало известно 21 сентября. Отмечается, что заблокированы оказались группы военных общей численностью до роты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не мир» или «война нового типа». В Европе заявили об изменившихся отношениях с Россией

    Украина массированно атаковала пять российских регионов

    В лесу у Синельниково ликвидировали блокированные подразделения ВСУ

    В Норвегии сообщили о дроне на газовом месторождении

    В российском регионе из-за атаки дронов было нарушено электроснабжение

    Боец рассказал о расстреле ВСУ из танка собственных сослуживцев

    Россиянам с социальными выплатами напомнили об истекающей 1 октября особенности льгот

    Жених упал замертво во время свадебного танца с невестой

    Мужчина с большим пенисом пожаловался на деликатную проблему

    Дуа Липа вышла на сцену в нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости