Подразделения ВСУ оказались заблокированы у границы с Россией

Российские войска заблокировали подразделения двух бригад ВСУ у Синельниково

Российские войска заблокировали подразделения двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесах у Синельниково в Харьковской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Речь идет о бойцах 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад украинской армии. Отмечается, что заблокированы оказались группы военных общей численностью до роты. В настоящий момент российские войска наносят им огневое поражение.

Как подчеркнули в агентстве, в роте ВСУ в зависимости от ее назначения могут числиться от 80 до 200 солдат.

Ранее стало известно, что командование украинских войск начало отправлять на штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отмечалось, что их отправляют в бригады, действующие на сумском направлении фронта.