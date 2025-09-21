Бывший СССР
07:19, 21 сентября 2025Бывший СССР

ВСУ начали отправлять на штурмы специалистов РЭБ

ВСУ из-за нехватки на сумском направлении отправляют на штурмы специалистов РЭБ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области стало отправлять на штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как следует из показаний пленного, командование ВСУ отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и РЭР. Собеседник издания уточнил, что запросы командиров формируются в 225-м и 425-м штурмовых полках.

Таким образом доукомплектовываются смежные бригады, такие как 71-я отдельная егерская бригада, 156-я отдельная механизированная бригада и другие, действующие на сумском направлении.

Ранее стало известно, что десятки солдат ВСУ сдались в плен через созданный волонтерами бот. Платформу разработали для оказания помощи украинцам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине). Также его создали и для обычных военных ВСУ, чтобы они могли добровольно сдаться в плен.

