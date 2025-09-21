Бывший СССР
07:07, 21 сентября 2025Бывший СССР

Десятки солдат ВСУ сдались в плен через бот

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: freestocks / Unsplash

Несколько десятков солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен с помощью чат-бота, созданного российскими волонтерами. Об этом РИА Новости рассказал организатор проекта.

Отмечается, что группа волонтеров создала бот для оказания помощи украинцам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине), или обычным военным для добровольной сдачи в плен.

«С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», — указал собеседник агентства.

Ранее командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам рассказал, что большое количество бойцов ВСУ сдается в плен в Серебрянском лесничестве, которое зачищают российские войска.

    Все новости