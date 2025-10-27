Бывший СССР
Стало известно о первом окружении ВСУ в районе Красноармейска с начала СВО

Полковник Ходаренок: Окружение ВСУ в Красноармейске станет первым во время СВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) станет первым во время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок в комментарии для «Газеты.ru».

«Будем надеяться, что окружение противника в районе Красноармейска (...) представляет собой первую успешную операцию такого рода с начала специальной военной операции», — пишет эксперт.

Ходаренок отмечает, что нельзя торопиться с ликованием по этому поводу По его словам, этого в целом не стоит делать во время ведения боевых действий.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в Красноармейске для ВСУ повторяется сценарий Артемовска (украинское название — Бахмут), когда там происходили ожесточенные бои в 2022-2023 годах.

