Стало известно о начале эпидемии котлов у ВСУ

Военкор Сладков заявил о начале эпидемии котлов у ВСУ

Военный корреспондент Александр Сладков заявил о начале эпидемии котлов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ребят, у ВСУ начинается эпидемия котлов. Я помню, как в Мариуполе трижды оказывался в самом центре сдачи в плен украинских военных: поселок Мирный, у женской колонии и на мосту у завода "Азовсталь"», — пишет военкор.

По мнению Сладкова, у «эпидемии» есть три стадии развития событий. На первой стадии ВСУ «в ответ просто бьют по гражданским людям», на второй — начинается фаза запроса переговоров, а на третьей, завершающей, украинская армия начинает сдаваться в плен.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал о первом котле для ВСУ за все время специальной военной операции. По его словам, окружение украинской армии в Красноармейске (украинское название — Покровск) станет первым успешным примером окружения с 2022 года.