Стало известно о сужении котла для ВСУ на одном направлении

Марочко: Взятие Новопавловки сузит котел для ВСУ у Сухого Яра
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Взятие Новопавловки сузит котел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Сухого Яра красноармейского направления. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение Новопавловки позволило нам сузить горловину котла, в которой находится украинская группировка в районе населенного пункта Сухой Яр», — сообщил военнослужащий.

Марочко также сообщил о серьезных боестолкновениях на всех участках красноармейского направления. Кроме того, Российская армия начала образовывать новые котлы, замыкая огневые карманы.

Ранее Марочко сообщал, что Российские военные ведут ожесточенные боестолкновения у Северска в Донецкой народной республике. Вооруженные силы Украины же сопротивляются и усиливают группировку военных на этом участке.

