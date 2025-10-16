Бывший СССР
Марочко сообщил об ожесточенных боях в Северске ДНР

Марочко: Российские военные ведут ожесточенные бои в Северске ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы ведут ожесточенные боестолкновения у Северска ДНР. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сопротивляются и усиливают группировку военных на этом участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Сейчас идут очень ожесточенные боестолкновения в районе населенного пункта Северск. Наши военнослужащие пытаются закрепиться по северной части данного населенного пункта», — отметил он.

Военный эксперт сообщил, что противник «очень активно сопротивляются» у Северска и в самом городе.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что в минувшем месяце одним из самых успешных участков фронта в зоне специальной военной операции для ВС России стало Серебрянское лесничество. Его освобождение помогло российским войскам развить наступление.

12 октября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин проинформировал о начале уличных боев в Северске в зоне специальной военной операции. О других подробностях не сообщается.

