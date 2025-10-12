Стало известно о начале городских боев в Северске

Пушилин сообщил о начале уличных боев в Северске

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о начале уличных боев в Северске в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Поступают сообщения о начале городских боев в Северске», — приводит агентство слова главы региона. О других подробностях не сообщается.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы (ВС) России начали брать Северск в полуохват с трех направлений, отметив, что город сложен для российских солдат, потому что изначально строился «как форпост еще во времена Российской империи». Там также расположено большое количество стратегических высот на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ).