Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:29, 12 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о начале городских боев в Северске

Пушилин сообщил о начале уличных боев в Северске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о начале уличных боев в Северске в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Поступают сообщения о начале городских боев в Северске», — приводит агентство слова главы региона. О других подробностях не сообщается.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы (ВС) России начали брать Северск в полуохват с трех направлений, отметив, что город сложен для российских солдат, потому что изначально строился «как форпост еще во времена Российской империи». Там также расположено большое количество стратегических высот на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России отменил голосование по выбору символа купюры 500 рублей

    В Госдуме отреагировали на отмену голосования за купюру в 500 рублей

    Россиянам объяснили влияние отмены акцизы на дизельное топливо на стоимость сырья

    Стало известно о начале городских боев в Северске

    Российские войска взяли под контроль часть населенного пункта в ДНР

    В Грузии вновь вспыхнул массовый протест

    Песков оценил способность ВСУ запустить ядерную боеголовку

    Трамп захотел помочь Китаю с депрессией

    Российская армия начала брать в кольцо «форпост Российской империи» в зоне СВО

    Фуркад заявил о боли за российских спортсменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости