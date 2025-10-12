Бывший СССР
19:52, 12 октября 2025Бывший СССР

Российская армия начала брать в кольцо «форпост Российской империи» в зоне СВО

Марочко: ВС РФ начали брать в полуохват Северск с трех направлений
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали брать в полуохват Северск в Донецкой народной республике (ДНР)
с трех направлений. О ситуации на этом участке боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, Российская армия продвигается к Северску с трех направлений: с севера, юга и востока. Самым удачным участком, отмечает эксперт, является северный. Марочко уточнил, что о закреплении пока говорить рано.

Он также отметил, что Северск является сложным населенным пунктом по той причине, что изначально город строился «как форпост еще во времена Российской империи». Там также расположено большое количество стратегических высот на территории, подконтрольной ВСУ.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что в последние дни офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают Северск. При этом они оставляют там неподготовленных солдат.

.
