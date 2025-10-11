Бывший СССР
Стало известно об уходе украинских офицеров из Северска

Марочко: Офицеры ВСУ покидают Северск, оставляя неподготовленных солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в последние дни офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко уточнил, что украинские офицеры покидают Северск, оставляя неподготовленных солдат. «И, естественно, сейчас, как говорится, на растерзание, в кавычках, нашим военнослужащим оставляют неподготовленных в полной мере бойцов, которые были бусифицированы на территории Украины», — добавил он.

Эксперт добавил, что подобный способ оставлять населенные пункты грозит потерями в личном составе ВСУ. Он отметил, что украинские военные, кто впервые взяли оружие в руки, могут жить на линии боевого соприкосновения не более двух-трех суток.

4 октября стало известно, что российские штурмовики вошли в Северск. До этого президент России Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. По его словам, они идут вперед по всей линии соприкосновения с противником.

