Российские штурмовики вошли в Северск

Кимаковский: Штурмовики ВС РФ вошли в Северск с востока и начали бои за город

Штурмовики ВС России вошли в Северск. Такие данные озвучил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС.

«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — уточнил Кимаковский.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, они идут вперед по всей линии соприкосновения с противником, целенаправленно создавая зону безопасности. Глава государства также объявил, что ВС России зашли в Северск.

Ранее советник главы ДНР сообщал, что российские бойцы взяли Северск в огневой мешок. Киев пытался перебрасывать резервы на этот участок фронта.