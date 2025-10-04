Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:59, 4 октября 2025Бывший СССР

Российские штурмовики вошли в Северск

Кимаковский: Штурмовики ВС РФ вошли в Северск с востока и начали бои за город
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Штурмовики ВС России вошли в Северск. Такие данные озвучил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС.

«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — уточнил Кимаковский.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, они идут вперед по всей линии соприкосновения с противником, целенаправленно создавая зону безопасности. Глава государства также объявил, что ВС России зашли в Северск.

Ранее советник главы ДНР сообщал, что российские бойцы взяли Северск в огневой мешок. Киев пытался перебрасывать резервы на этот участок фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян предупредили об изменении правил взыскания долгов с граждан

    Несовершеннолетнюю дочь российского политика заподозрили в убийстве матери и брата

    Российская фигуристка показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Российские штурмовики вошли в Северск

    Атаку БПЛА отразили в российском регионе

    В российском регионе ликвидировали БПЛА

    Пенсионер случайно отравил 24 человек газом

    Присвоенный ВСУ российский танк разгромили в зоне СВО

    Младшие командиры ВСУ разрешили солдатам дезертировать

    На Западе сообщили о стремлении Китая отменить ограничения на сделки с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости