Бойцы ВСУ сложили оружие и сдались в плен после прочтенного в сброшенных на них листовках

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложили оружие и сдались в плен после прочтенного в сброшенных на них листовках. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

Описанный пресс-службой случай произошел на участке фронта в Харьковской области. Перед освобождением населенного пункта Тихое позиции украинских войск были залистованы, как выразились в министерстве. После этого часть солдат ВСУ сложила оружие, отметили в военном ведомстве.

С теми, кто не последовал их примеру, вступили в бой российские бойцы. Выжившие украинские военнослужащие были выбиты из Тихого, остальные не выжили.

27 октября Минобороны сообщило о прорыве, на который пошли окруженные в районе Купянска украинские солдаты. Все четыре попытки выйти из окружения закончились для них провалом, при этом потери составили около 50 человек, а также пять единиц техники.