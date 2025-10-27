Россия
Окруженная в Купянске группировка ВСУ пошла на прорыв

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Окруженная в Купянске группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошла на прорыв. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Об окружении украинской группировки в Купянске 26 октября президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По данным Минобороны, ВСУ предприняли четыре попытки вырваться из окружения на правый берег реки Оскол. При этом украинские бойцы намеревались использовать разрушенные переправы. Все четыре попытки прорыва были пресечены, подчеркнули в военном ведомстве. Потери противника при этом составили до 50 человек и шесть единиц техники.

Тем временем армия России продолжает наступление в Днепропетровской области с целью создать безопасную зону вдоль госграницы. 27 октября Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Егоровка.

