Путин рассказал о блокировании ВСУ в Купянске и Красноармейске

Путин: Войска ВСУ находятся в окружении в Купянске и Красноармейске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокированы в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«В двух местах, в городе Купянске и в городе Красноармейске, противник находится заблокированным и в окружении», — рассказал российский лидер.

Путин отметил, что украинскому руководству необходимо принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении. Он подчеркнул, что Россия готова пустить в зону окружения журналистов.

Ранее в пресс-службе 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали об опасениях по поводу окружения Красноармейска. Военный эксперт Алексей Живов заявлял, что Вооруженные силы России планируют освободить в 2025 году города Купянск и Красноармейск без их тотального разрушения.

