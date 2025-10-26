Тактику ВС России в окруженных Купянске и Покровске объяснили

Военный эксперт Живов: ВС России хотят взять города без тотального разрушения

Вооруженные силы (ВС) России планируют освободить в 2025 году города Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск) без их тотального разрушения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях. Это прозвучало на совещании с командующими российскими войсками, участвующими в СВО.

Живов указал, что окруженные группировки противника рассчитывают удерживать города до последнего целого дома, как они это делали на протяжении всего конфликта, и оставить за собой полностью разрушенную местность. Однако, объяснил он, в задачи ВС России, вероятно, входит взятие городов без их тотального разрушения в приемлемом состоянии, потому что туда должны вернуться люди для начала новой жизни.

«В ВС России сейчас выработали тактику, которую на Покровске и Купянске применяют. Блокирование города со всех сторон, аккуратные штурмовые действия внутри города и пресечение логистики противника на выходе из этих населенных пунктов. Я так понимаю, что логистика противника и в том, и в другом городе находится под нашим контролем, что либо вынуждает противника сдаться, либо отойти», — рассказал эксперт.

Живов напомнил о тактике времен Великой Отечественной войны, когда Советская армия выдавливала противника из городов, оставляя им для бегства небольшой коридор, что позволяло освобождать населенные пункты достаточно быстро. Такую тактику применяют в Покровске и Купянске, чтобы быстрее справиться с сопротивлением, а уже по отступающему противнику на открытом пространстве могут применить дроны, а также реактивную и ствольную артиллерии.

