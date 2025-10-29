Бывший СССР
В ВСУ рассказали об опасениях по поводу окружения Красноармейска

Пресс-служба 7-го корпуса ВСУ: ВС РФ могут окружить Красноармейск
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские войска могут окружить Красноармейск (украинское название — Покровск), зайдя в Гришино с севера города. Об этом сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пресс-служба 7-го корпуса десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как следует из опубликованных карт, командование ВСУ опасается, что российские войска замкнут окружение Красноармейска с севера, зайдя в населенные пункты Гришино и Родинское.

Отмечается также, что Вооруженные силы России могут войти на восточные окраины города через Димитров (украинское название — Мирноград).

Ранее командование группировки «Восток» Вооруженных ВСУ назвали оговоркой слова собственного спикера Григория Шаповала о прорыве российских войск в Димитров. По сообщению пресс-службы, ситуация в городе якобы полностью контролируется.

