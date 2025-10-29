Бывший СССР
13:37, 29 октября 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о прорыве российских войск в Димитров и передумали

В ВСУ назвали оговоркой слова своего спикера Шаповала о прорыве ВС РФ в Димитров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командование группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали оговоркой слова их спикера Григория Шаповала о прорыве российских войск в Димитров (украинское название — Мирноград). Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает пресс-служба группировки.

«Представитель группировки войск "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске», — говорится в публикации.

В командовании ВСУ также заявили, что ситуация в Димитрове полностью контролируема.

Ранее спикер группировки войск ВСУ «Восток» капитан Григорий Шаповал заявил, что российские войска закрепляются на окраинах Димитрова. Он сообщил, что российские военные в городе начали использовать не только артиллерийские и беспилотные системы, но и пехотные и технические средства.

