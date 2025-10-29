Стало известно о прорыве российских войск в Димитров

Спикер группировки ВСУ Шаповал: ВС России закрепляются на окраинах Димитрова

Российские войска закрепляются на окраинах Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил спикер группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Восток» капитан Григорий Шаповал, передает «Укринформ».

«В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства», — сказал он.

Спикер подчеркнул, что в городе идут тяжелые уличные бои, а ситуация в Димитрове для украинских войск остается сложной. Как сообщает в своем Telegram-канале украинский аналитический проект DeepState, подразделения армии России зашли в город с севера и востока.

В сентябре стало известно, что Российские войска вышли на ближайшие подступы к Димитрову. Об этом сообщал глава ДНР Денис Пушилин.