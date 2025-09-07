Бывший СССР
Российская армия вышла на ближайшие подступы к городу Димитров в ДНР

Пушилин рассказал о выходе армии России на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о выходе армии России на подступы к городу Димитров. Об этом он заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу», — сказал руководитель региона.

31 августа в беседе с корреспондентом ВГТРК Андреем Руденко Пушилин заявил, что разведгруппы российских войск вошли в Димитров. Тогда политик отметил, что это были только разведчики, но данные об их присутствии в городе имелись.

2 сентября глава ДНР рассказал о создании Вооруженными силами России зоны безопасности в Днепропетровской области. Он заявил, что российские подразделения улучшают позиции на территории указанного региона, создавая необходимые зоны безопасности.

