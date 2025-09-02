Бывший СССР
Пушилин рассказал о создании буферной зоны в Днепропетровской области

Глава ДНР Пушилин: ВС России создают буферную зону в Днепропетровской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации создают зону безопасности в Днепропетровской области. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Сейчас [российские подразделения] улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности как минимум», — рассказал чиновник.

По его словам, бойцы ВС России, помимо этого, все чаще заходят в Димитров, корректируя позиции в населенном пункте.

Ранее стало известно, что за последние три месяца под контроль Российской армии перешли свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО.

