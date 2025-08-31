Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:05, 31 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о заходе разведгрупп ВС России в Димитров

Глава ДНР Пушилин: Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Александр Река / ТАСС

Разведгруппы Вооруженных сил России зашли в город Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

О попавших в Димитров российских подразделениях глава ДНР рассказал в разговоре с корреспондентом ВГТРК Андреем Руденко. Пока что это только разведгруппы, но данные об этом в любом случае имеются, отметил он.

На данный момент ВСУ занимаются переброской резервов под Красноармейск, добавил Пушилин. Для российской стороны ситуация по этому направлению осложняется наличием там большого количества резервов противника. Тем не менее ВС РФ пытаются удерживать ранее набранный темп.

Ранее на этой неделе военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Российская армия продолжает продвижение в ДНР. Бойцам удалось выбить представителей ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях около Торского, подчеркнул он. Военным Украины, по его словам, пришлось увеличить межпозиционное пространство, оставив занимаемые позиции в нескольких километрах прибрежной зоны реки Желобок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный перечислил последствия для Украины после ракетного удара ВС России

    Стало известно об изменении планов Германии в отношении Украины

    В московской квартире женщина родила сына и выбросила его в унитаз

    Ушла из жизни участница Курской битвы Мария Колтакова

    В Белоруссии начались учения ОДКБ

    Стало известно о заходе разведгрупп ВС России в Димитров

    Власти Германии захотели ввести жесткие санкции против безработных

    В Болгарии заявили об отсутствии ресурсов для помощи Украине

    Егор Крид продемонстрировал страстный поцелуй на концерте 12+

    С опытным российским парашютистом произошла трагедия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости