Стало известно о заходе разведгрупп ВС России в Димитров

Глава ДНР Пушилин: Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР

Разведгруппы Вооруженных сил России зашли в город Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

О попавших в Димитров российских подразделениях глава ДНР рассказал в разговоре с корреспондентом ВГТРК Андреем Руденко. Пока что это только разведгруппы, но данные об этом в любом случае имеются, отметил он.

На данный момент ВСУ занимаются переброской резервов под Красноармейск, добавил Пушилин. Для российской стороны ситуация по этому направлению осложняется наличием там большого количества резервов противника. Тем не менее ВС РФ пытаются удерживать ранее набранный темп.

Ранее на этой неделе военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Российская армия продолжает продвижение в ДНР. Бойцам удалось выбить представителей ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях около Торского, подчеркнул он. Военным Украины, по его словам, пришлось увеличить межпозиционное пространство, оставив занимаемые позиции в нескольких километрах прибрежной зоны реки Желобок.