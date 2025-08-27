Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:39, 27 августа 2025Бывший СССР

Российские бойцы продвинулись в ДНР

Марочко сообщил о продвижении российских войск в ДНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российская армия продолжает продвижение в Донецкой народной республике (ДНР). Бойцам удалось выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из укрепрайонов на трех направлениях около Торского. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«В результате сосредоточенных комбинированных ударов наши войска уничтожили ряд укрепрайонов противника в Торском в ДНР и его окрестностях, что позволило продвинуться сразу по трем направлениям в данном районе», — сказал эксперт.

Кроме того, ВСУ были вынуждены увеличить межпозиционное пространство, оставив занимаемые позиции в полутора километрах прибрежной зоны реки Желобок. Это связано с сильным натиском российских военнослужащих. Также заняты все лесополосы юго-восточнее Торского.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях у Торского и Шандриголово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Момент попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Ростова-на-Дону сняли на видео

    Очередное землетрясение произошло на Камчатке

    Врачи вынесли вердикт о нахождении Битцевского маньяка в «Полярной сове»

    Финского биатлониста оштрафовали за выстрел в человека

    Российские бойцы продвинулись в ДНР

    Россиянку Наговицину признали пропавшей без вести

    В России водителей перестанут дважды наказывать за одно нарушение на дороге

    Голландец сравнил стоимость подготовки ребенка к школе в России и у себя на родине

    «Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

    Тайный 35-летний миллионер без высшего образования раскрыл правду о своих расходах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости