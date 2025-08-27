Российские бойцы продвинулись в ДНР

Марочко сообщил о продвижении российских войск в ДНР

Российская армия продолжает продвижение в Донецкой народной республике (ДНР). Бойцам удалось выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из укрепрайонов на трех направлениях около Торского. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«В результате сосредоточенных комбинированных ударов наши войска уничтожили ряд укрепрайонов противника в Торском в ДНР и его окрестностях, что позволило продвинуться сразу по трем направлениям в данном районе», — сказал эксперт.

Кроме того, ВСУ были вынуждены увеличить межпозиционное пространство, оставив занимаемые позиции в полутора километрах прибрежной зоны реки Желобок. Это связано с сильным натиском российских военнослужащих. Также заняты все лесополосы юго-восточнее Торского.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях у Торского и Шандриголово.