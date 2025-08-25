Бывший СССР
04:40, 25 августа 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал об ожесточенных боях у Торского

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Российские военнослужащие расширяют зону контроля на краснолиманском направлении. Об этом в Telegram-канале рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Освобожден населенный пункт Среднее. Бои, достаточно ожесточенные, развернулись сейчас в районе населенных пунктов Торское, а также Шандриголово», — сообщил он.

Глава ДНР добавил, что войска нанесли серьезный удар по району сосредоточения противника под Красноармейском. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают сопротивление. Командование ВСУ перекидывает на красноармейское направление дополнительные резервы, украинские военные осуществляют попытки контратак, указал он.

Ранее Пушилин рассказал, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России достаточно успешно продвигаются у Константиновки. Севернее населенного пункта Белая Гора российская армия занимается зачисткой лесопосадки и блиндажей ВСУ, добавил он.

