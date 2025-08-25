Пушилин рассказал об ожесточенных боях у Торского

Российские военнослужащие расширяют зону контроля на краснолиманском направлении. Об этом в Telegram-канале рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Освобожден населенный пункт Среднее. Бои, достаточно ожесточенные, развернулись сейчас в районе населенных пунктов Торское, а также Шандриголово», — сообщил он.

Глава ДНР добавил, что войска нанесли серьезный удар по району сосредоточения противника под Красноармейском. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают сопротивление. Командование ВСУ перекидывает на красноармейское направление дополнительные резервы, украинские военные осуществляют попытки контратак, указал он.

Ранее Пушилин рассказал, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России достаточно успешно продвигаются у Константиновки. Севернее населенного пункта Белая Гора российская армия занимается зачисткой лесопосадки и блиндажей ВСУ, добавил он.