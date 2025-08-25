Бывший СССР
22:51, 24 августа 2025Бывший СССР

Пушилин сообщил об успешном наступлении ВС России в ДНР

Пушилин: Российские силы с успехом продвигаются у Константиновки в ДНР
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России достаточно успешно продвигаются у Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в ролике, опубликованном в Telegram-канале.

Как отметил он, результатом такого успеха стало взятие под контроль населенных пунктов Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка, а также Клебан-Бык. Севернее населенного пункта Белая Гора российская армия занимается зачисткой лесопосадки и блиндажей бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул Пушилин.

Ранее аналитики раскрыли новую тактику наступления ВС России в Константиновке. Уточняется, что в отношении противника используется «ползучее наступление», при котором бойцы действуют без лобовых штурмов.

В начале августа военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта. В связи с этим ВСУ оказываются вынуждены уходить в глухую оборону.

