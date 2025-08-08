Стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке

ВС России используют в Константиновке тактику ползучего наступления

Российские войска в боях за Константиновку используют тактику ползучего наступления и отказались от рывков, несмотря на слабость позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой тактике Вооруженных сил (ВС) России рассказал Telegram-канал «Военная хроника».

«Наступление вокруг Константиновки идет по "ползучей" модели, при которой фронт сдвигается без крупных лобовых штурмов. Такой подход минимизирует собственные потери, планомерно разрушает оборонные рубежи, не дает ВСУ закрепиться на новых позициях», — говорится в публикации.

Отмечается, что штурмовые подразделения ВС России занимают вскрытые бетонные укрепрайоны, а авиация и артиллерия выводят из строя опорные пункты, куда военные ВСУ успели отойти.

Ранее стало известно о появлении котла для украинских войск в Харьковской области. Уточнялось, что речь идет о волчанском направлении.

