Военкор заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта

Военкор Поддубный: ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта

Российские войска владеют инициативой по всей линии фронта и вынуждают Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейти в глухую оборону. О наступлении Российской армии рассказал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Приходят сообщения о переходе под контроль российских войск населенного пункта Предтечино. Далее, в низине, на расстоянии пары километров уже восточные окраины Константиновки. Кроме этого, охват Константиновки идет с запада, бои идут за Полтавку и Русин Яр», — говорится в публикации военкора.

Он добавил, что для российских войск в результате наступления открываются дороги на Константиновку и Дружковку.

Ранее стало известно о появлении котла для украинских войск в Харьковской области. Уточнялось, что речь идет о волчанском направлении.