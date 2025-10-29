Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается благоприятно для России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.
«В целом специальная военная операция складывается благоприятно», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что российские войска идут вперед на всех участках боестолкновений. Путин также отметил, что Россия в зоне СВО на данный момент обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.
Ранее Владимир Путин сравнил потери России и Украины. Он пояснил, что Москва несет потери в зоне проведения спецоперации, однако у Киева их кратно больше. Он также добавил, что в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ хватает личного состава для продолжения СВО.