Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Путин: Ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается благоприятно для России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«В целом специальная военная операция складывается благоприятно», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что российские войска идут вперед на всех участках боестолкновений. Путин также отметил, что Россия в зоне СВО на данный момент обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

Ранее Владимир Путин сравнил потери России и Украины. Он пояснил, что Москва несет потери в зоне проведения спецоперации, однако у Киева их кратно больше. Он также добавил, что в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ хватает личного состава для продолжения СВО.

