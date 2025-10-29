Путин высказался о находящихся в зоне СВО военных

Путин: Все, кто находится на фронте в зоне СВО, ведут себя героически

Все те, кто находится на фронте в зоне проведения специальной военной операции (СВО), ведут себя героически. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что Россия в зоне проведения СВО обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу. Российские военнослужащие, по его словам, ведут боевые действия достойно.

Путин также сообщил, что ситуация в зоне проведения СВО складывается благоприятной для России. Российские войска идут вперед на всех участках боестолкновений, отметил он.

Ранее глава государства Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова и рассказал об успехах России в зоне проведения СВО. Он заявил, что украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.