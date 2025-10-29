Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 29 октября 2025Россия

Путин высказался о находящихся в зоне СВО военных

Путин: Все, кто находится на фронте в зоне СВО, ведут себя героически
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Все те, кто находится на фронте в зоне проведения специальной военной операции (СВО), ведут себя героически. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что Россия в зоне проведения СВО обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу. Российские военнослужащие, по его словам, ведут боевые действия достойно.

Путин также сообщил, что ситуация в зоне проведения СВО складывается благоприятной для России. Российские войска идут вперед на всех участках боестолкновений, отметил он.

Ранее глава государства Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова и рассказал об успехах России в зоне проведения СВО. Он заявил, что украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Оставшихся без выплат жен бойцов СВО с детьми предложили штрафовать из-за формальности

    В Эстонии не нашли доказательств подводного шпионажа со стороны России

    Депутат пригрозил россиянину после жалобы на бездомных собак «обнулением» на фронте

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости