Раскрыты подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контратаки в районе Купянска. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бои на этом направлении ведут военнослужащие подразделения группировки войск «Запад». По данным оборонного ведомства, подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ попытались провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка Харьковской области для деблокирования окруженных формирований восточнее Купянска.

Российским военным удалось пресечь эти действия. За сутки было уничтожено до 55 украинских солдат и шесть единиц военной техники, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США.

Кроме того, бойцы Российской армии продолжают попытки убедить окруженных украинских военнослужащих отказаться от сопротивления и сдаться в плен. По информации Минобороны, группа боевиков из 12 человек уже подтвердила готовность сдаться в обмен на гарантию жизни. «Прорабатываются варианты их безопасного вывода», — уточнили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с окружением Купянска и успехами на других направлениях. При этом он подчеркнул, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях, в том числе за счет действий в соседних районах.

