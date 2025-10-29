Путин приехал к раненым бойцам СВО с иконами и попал на видео

Путин приехал к раненым бойцам СВО, он вышел к ним с иконами в руках

Президент России Владимир Путин приехал к раненым участникам специальной военной операции (СВО). Первые кадры со встречи опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

На видео глава государства держит в руках иконы. Зарубин отмечает, что это именно те иконы, которые были подарены Путину на день рождения. Тогда президент также встречался с участниками спецоперации.

На записи Путин выразил благодарность бойцам за службу.

Ранее в октябре Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировкой войск Минобороны России. Под его руководством прошло совещание, в ходе которого глава государства заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировками российских войск в зоне боевых действий.